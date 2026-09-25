Omgevingsplan Sporenring in Goirle onherroepelijk

Het omgevingsplan voor de Sporenring in Goirle is sinds 4 september onherroepelijk.

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Het omgevingsplan, dat op 7 juli door de gemeenteraad van Goirle werd gewijzigd vastgesteld, is op 19 augustus in werking getreden. Sinds 4 september 2026 is het plan definitief en kan niet meer worden aangevochten.

Dit plan, met de naam “TAM-omgevingsplan Hoofdstuk 22a Sporenring”, bevat regels en richtlijnen voor de ontwikkeling van het gebied. Voor wie meer wil weten, is het plan te vinden via de landelijke website van het Omgevingsloket.