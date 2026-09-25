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Vergunning verleend voor woningisolatie in Hoogerheide

De gemeente Woensdrecht heeft een vergunning verleend voor het isoleren van een woning aan de Zandfort in Hoogerheide.

Gevonden voor jou

Het betreft een omgevingsvergunning voor het adres Zandfort 62 in Hoogerheide. De vergunning is op 23 september 2026 verzonden en maakt het mogelijk om de woning te isoleren.

Burgemeester en wethouders van Woensdrecht hebben deze vergunning verstrekt. De aanvraag werd afgehandeld via de gebruikelijke procedure.

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