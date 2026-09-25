Woningbouw Zwanse Hoek 6 Sint Anthonis goedgekeurd

De gemeente Land van Cuijk heeft een vergunning verleend voor het bouwen van een woning op Zwanse Hoek 6 in Sint Anthonis. Het besluit werd genomen op 22 september.

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Op kavel 7 van Zwanse Hoek 6 in Sint Anthonis mag een nieuwe woning worden gebouwd. Naast de bouwactiviteit is ook toestemming gegeven voor het aanleggen of veranderen van een uitweg. Het besluit is onderdeel van het omgevingsplan.

De vergunning is verleend door het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk. Het besluit heeft zaaknummer Z2026-00003826.