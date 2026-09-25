Woonhuis in Beugen mag worden uitgebreid

Het woonhuis aan de Molenstraat 27 in Beugen mag worden uitgebreid. Het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk heeft op 22 september 2026 hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

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De uitbreiding van het woonhuis in Beugen valt onder een technische bouwactiviteit. Het besluit van de gemeente heeft betrekking op het adres Molenstraat 27 en staat geregistreerd onder zaaknummer Z2026-00005704.

Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het besluit. Dit kan tot en met 3 november 2026 bij het college van burgemeester en wethouders van Land van Cuijk.