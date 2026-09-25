Navigatie overslaan
Ontdek

Landelijke intocht Sinterklaas krijgt groen licht in Grave

De landelijke intocht van Sinterklaas op 14 november 2026 in Grave heeft groen licht gekregen van de gemeente Land van Cuijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvergunning verleend.

Gevonden voor jou

De vergunning is op 23 september 2026 officieel goedgekeurd. Voor de intocht is een afwijking van de regels in het Omgevingsplan toegestaan. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de organisatie van dit grote evenement.

De feestelijke intocht zal plaatsvinden in Grave. Het evenement brengt traditiegetrouw veel bezoekers op de been en vergt daarom een grondige voorbereiding. Door deze vergunning kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Land van Cuijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.