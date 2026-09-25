Landelijke intocht Sinterklaas krijgt groen licht in Grave

De landelijke intocht van Sinterklaas op 14 november 2026 in Grave heeft groen licht gekregen van de gemeente Land van Cuijk. Het college van burgemeester en wethouders heeft de omgevingsvergunning verleend.

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De vergunning is op 23 september 2026 officieel goedgekeurd. Voor de intocht is een afwijking van de regels in het Omgevingsplan toegestaan. Hiermee is een belangrijke stap gezet voor de organisatie van dit grote evenement.

De feestelijke intocht zal plaatsvinden in Grave. Het evenement brengt traditiegetrouw veel bezoekers op de been en vergt daarom een grondige voorbereiding. Door deze vergunning kunnen de plannen verder worden uitgewerkt.