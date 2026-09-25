Uitbreiding woning Boslaan in Son en Breugel goedgekeurd

De gemeente Son en Breugel heeft toestemming gegeven voor het uitbreiden en veranderen van een woning aan de Boslaan. De omgevingsvergunning werd eerder deze week verleend.

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Het gaat om een woning aan Boslaan 28 in Son en Breugel. De vergunning is op 22 september 2026 toegekend door het College van burgemeester en wethouders.

De plannen omvatten zowel een uitbreiding als veranderingen aan het bestaande huis. Meer details over de vergunning zijn vanaf de datum van het besluit beschikbaar bij de gemeente.