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Ligplaatsvergunning verleend voor Weerijssingel in Breda

De gemeente Breda heeft een vergunning verleend voor een ligplaats aan de Weerijssingel I noord. Het gaat om ligplaatsnummer H-224. De vergunning is geldig tot 1 oktober 2031.

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Op 24 september 2026 is door burgemeester en wethouders van Breda een vergunning verleend voor een ligplaats op de locatie Weerijssingel I noord, met ligplaatsnummer H-224. Deze vergunning valt onder de Algemene Plaatselijke Verordening Breda 2018.

De ligplaats mag tot en met 1 oktober 2031 gebruikt worden. De periode waarin de vergunning geldig is, biedt duidelijkheid voor de betrokken partijen en gebruikers van deze locatie.

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