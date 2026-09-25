Breda past begroting 2026 aan: document ter inzage

De gemeente Breda heeft voorgesteld om de begroting voor 2026 te wijzigen. Het aangepaste document is vanaf 25 september tot en met 8 oktober digitaal in te zien.

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De wijziging van de begroting maakt deel uit van de bestuursrapportage 2026. Het document kan tot en met 8 oktober 2026 worden ingezien via de Infobalie in het Stadskantoor aan de Claudius Prinsenlaan 10 in Breda. Bezoekers kunnen daar gebruik maken van beschikbare computers.

Daarnaast is de begrotingswijziging digitaal te downloaden via de bijlagen bij de kennisgeving. Hiermee wil de gemeente transparantie bieden over de aanpassingen in de financiële planning.