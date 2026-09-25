Propaantank van 1.600 liter gemeld in Budel-Dorplein

In Budel-Dorplein is een propaantank van 1.600 liter gemeld bij de gemeente Cranendonck. Het gaat om een milieubelastende activiteit op 't Routje 26.

Gevonden voor jou

Op 11 september heeft een particulier bij de gemeente Cranendonck een melding gedaan volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Het betreft het plaatsen van een grote propaantank van 1.600 liter aan 't Routje 26 in Budel-Dorplein.

Deze melding is een kennisgeving en er kan geen bezwaar tegen worden gemaakt. De procedure is gekoppeld aan zaaknummer Z-2026-014468.