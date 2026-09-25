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Gemeente Cranendonck vestigt voorkeursrecht in Budel

De gemeente Cranendonck heeft een voorkeursrecht gevestigd op percelen in het gebied Aardbrandsven - Kuikensven in Budel. Het besluit is genomen op 22 september en heeft gevolgen voor eigenaren die hun grond willen verkopen.

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Het voorkeursrecht is ingesteld om ruimte te maken voor een grootschalig bedrijventerrein met bijbehorende voorzieningen zoals groen, water en energie. Dit sluit aan bij de Regionale Programmeringsafspraken Werklocaties Zuidoost Brabant.

Eigenaren van de betrokken percelen moeten hun grond eerst aan de gemeente Cranendonck te koop aanbieden als zij deze willen verkopen. Zij zijn hierover per brief geïnformeerd. Het besluit wordt officieel na inschrijving bij het Kadaster.

De stukken liggen vanaf 25 september ter inzage in het gemeentehuis van Cranendonck in Budel. Daarnaast zijn ze digitaal beschikbaar via de gemeentelijke website.

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