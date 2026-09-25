Kamerverhuur in pand Eindhoven: vergunning aangevraagd

Een pand aan het Franklinplein in Eindhoven is mogelijk geschikt voor kamerverhuur. De eigenaar heeft op 23 september een aanvraag ingediend om dit gebruik officieel te legaliseren.

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Het gaat om het pand aan Franklinplein 5 in Eindhoven. De eigenaar wil het pand gebruiken voor kamerverhuur en heeft daarvoor een vergunning aangevraagd. Dit betekent dat het gebruik van het pand als woonruimte voor meerdere huurders officieel goedgekeurd kan worden.

De aanvraag is op 23 september binnengekomen bij de gemeente. Voorlopig is de vergunning nog niet open voor bezwaar. De ingediende stukken zijn enkel ter kennisgeving en niet in te zien.