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Mobiele kraan mag worden geplaatst in Eindhoven

In Eindhoven is een vergunning verleend voor het plaatsen van een mobiele kraan op Zandtong 22. Het besluit is op 23 september 2026 verzonden.

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Het gaat om een vergunning voor het gebruik van openbare ruimte, zoals voor containers of steigers. De mobiele kraan zal een plek krijgen aan de Zandtong in Eindhoven.

Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na 23 september bezwaar maken.

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