Verhuurvergunning verleend voor woning in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft een verhuurvergunning verleend voor een woning aan de Sint Wirostraat. Het besluit is onderdeel van het beleid rondom opkoopbescherming.

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De verhuurvergunning geldt voor het adres Sint Wirostraat 20 in Eindhoven. Het besluit is genomen om te voorkomen dat woningen worden opgekocht en vervolgens voor hoge prijzen worden verhuurd, wat onderdeel is van het opkoopbeschermingsbeleid.

De vergunning is op 22 september 2026 verleend. Dit beleid richt zich op het behouden van betaalbare woonruimte voor inwoners en het tegengaan van excessieve huurprijzen.