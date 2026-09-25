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Open container mag geplaatst worden aan de Botstraat in Eindhoven

Er is toestemming gegeven voor het plaatsen van een open container aan de Botstraat 5 in Eindhoven. Het besluit is op 22 september 2026 verzonden.

Gevonden voor jou

De aanvraag ging over het gebruik van openbare ruimte voor een container bij één woning. Het adres waar de container geplaatst mag worden is Botstraat 5, 5654NL Eindhoven.

Het besluit is verleend door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. Het zaaknummer van deze aanvraag is EHV-ZP2026-009032.

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