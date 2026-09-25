Melding milieubelastende activiteit bij Achtseweg Zuid in Eindhoven

Bij Achtseweg Zuid 183 in Eindhoven heeft Manuevo B.V. een melding gedaan voor het verwerken van thermoplastisch kunststof.

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De gemeente Eindhoven heeft een melding ontvangen van Manuevo B.V. over het starten van een milieubelastende activiteit. Het bedrijf wil thermoplastisch kunststof verwerken op de locatie aan de Achtseweg Zuid 183.

De melding is op 21 september 2026 ingediend volgens het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dit soort meldingen zijn een kennisgeving en bieden geen mogelijkheid tot bezwaar. Voor deze melding is het zaaknummer Z-2026-014910 gekoppeld.