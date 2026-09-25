Evenement TU/e 70 Years in Eindhoven krijgt groen licht

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het evenement TU/e 70 Years. Het evenement vindt van 12 tot en met 15 oktober plaats op het TU/e-terrein aan de Groene Loper.

Gevonden voor jou

Het evenement TU/e 70 Years is door de gemeente Eindhoven aangemerkt als een A-evenement. Dit betekent dat het gaat om een grootschalige bijeenkomst die extra aandacht vereist op het gebied van veiligheid en organisatie.

De vergunning is verleend op 23 september 2026. Het evenement wordt georganiseerd op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven, gelegen aan de Groene Loper. Bezoekers kunnen vier dagen lang genieten van diverse activiteiten ter ere van het 70-jarig bestaan van de TU/e.