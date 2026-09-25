Den Bosch: Geluidsontheffing voor Marathonloop op 7 november

Op zaterdag 7 november krijgt Marathonloop 1 in Den Bosch een incidentele ontheffing van de geluidsvoorschriften. Dit is vastgesteld op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening.

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De locatie aan Marathonloop 1, met postcode 5235 AA in Den Bosch, mag op 7 november tijdelijk afwijken van de normale geluidsregels. Dit is toegestaan vanwege een eenmalige gebeurtenis waarvoor een speciale ontheffing is verleend.

Het kenmerknummer van deze ontheffing is 079619847118. Er kan geen bezwaar worden gemaakt tegen deze melding.