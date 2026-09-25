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Rosmalen staat op 23 oktober extra geluid toe bij Sportlaan
Op 23 oktober is er een incidentele ontheffing voor geluidsvoorschriften aan de Sportlaan 26 in Rosmalen.
De gemeente heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke afwijking van de geluidsregels op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit geldt specifiek voor het adres Sportlaan 26 in Rosmalen.
De ontheffing geldt uitsluitend op 23 oktober 2026. Hier kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.
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