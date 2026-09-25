Navigatie overslaan
Ontdek

Rosmalen staat op 23 oktober extra geluid toe bij Sportlaan

Op 23 oktober is er een incidentele ontheffing voor geluidsvoorschriften aan de Sportlaan 26 in Rosmalen.

Gevonden voor jou

De gemeente heeft toestemming gegeven voor een tijdelijke afwijking van de geluidsregels op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit geldt specifiek voor het adres Sportlaan 26 in Rosmalen.

De ontheffing geldt uitsluitend op 23 oktober 2026. Hier kan geen bezwaar tegen worden gemaakt.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Den Bosch

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.