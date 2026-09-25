Herontwikkeling oostvleugel Krophollercomplex in Waalwijk

De gemeente Waalwijk heeft een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van de oostvleugel van het Krophollercomplex. Het plan is om het erfgoed te behouden en nieuw leven in te blazen. COUP gaat de plannen verder uitwerken en inwoners blijven betrokken bij het proces.

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Het Krophollercomplex is een bekend en geliefd gebouw in Waalwijk. De herontwikkeling richt zich op het behoud van de monumentale waarde en het creëren van een levendige stedelijke ruimte. De oostvleugel krijgt mogelijk invullingen zoals horeca en vrijetijdsactiviteiten, waardoor het complex opnieuw een bruisend onderdeel van de binnenstad wordt.

Met de ondertekening van de overeenkomst is een belangrijke stap gezet. COUP neemt nu de verdere uitwerking van de plannen op zich. De gemeente en COUP willen dat inwoners betrokken blijven bij de ontwikkelingen. Zij zullen aangeven waar ruimte is voor inspraak en wat er met de suggesties gebeurt.

De ambitie voor het Krophollercomplex sluit aan bij bredere plannen om de binnenstad van Waalwijk toekomstbestendig te maken. Door erfgoed nieuw leven te geven, willen de gemeente en betrokken partijen de stad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

Het Krophollercomplex is voor veel Waalwijkers een plek met emotionele waarde. De grote betrokkenheid bij de plannen toont aan hoe belangrijk dit erfgoed is voor de stad. Met de herontwikkeling wil de gemeente een balans vinden tussen behoud en vernieuwing.

Meer details over de verdere uitwerking van de plannen en de momenten waarop inwoners hun inbreng kunnen leveren, zullen later bekend worden gemaakt.