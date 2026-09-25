Tilburg opent opvang voor dakloze EU-burgers

Tilburg opent op 5 oktober een opvanglocatie voor dakloze EU-burgers aan de Lovense Kanaaldijk. De opvang, genaamd ‘De Vaart’, biedt onderdak en begeleiding voor een korte periode.

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De nieuwe opvanglocatie is bedoeld voor niet-rechthebbende EU-burgers, zoals dakloze arbeidsmigranten die nergens anders terechtkunnen. De opvang biedt een veilige plek voor gemiddeld drie tot zes weken, met begeleiding gericht op herstel, werkhervatting of terugkeer naar het land van herkomst. Het voormalige NOAD-terrein biedt ruimte aan zes personen, met mogelijkheid tot uitbreiding naar twaalf.

De opvang wordt uitgevoerd door SMO Traverse in samenwerking met Stichting Barka. Het doel is om dakloosheid en overlast in Tilburg te verminderen. Om dit te bereiken, worden duidelijke afspraken gemaakt met de gebruikers van de opvang en maatregelen genomen om de omgeving schoon en veilig te houden.

Dubbele functie in de winter

Vanaf 20 november krijgt de loods een dubbele functie. Naast de kortdurende opvang voor EU-burgers, wordt een deel van de locatie gebruikt als winteropvang voor dak- en thuisloze inwoners uit de regio Hart van Brabant. De winteropvang is alleen ’s avonds open, terwijl de kortdurende opvang het hele jaar door 24 uur per dag beschikbaar blijft.

Met deze combinatie onder één dak wil de gemeente Tilburg ervoor zorgen dat iedereen een tijdelijk thuis heeft, ongeacht de situatie. Het initiatief sluit aan bij de bredere aanpak om dakloosheid in de regio te verminderen.