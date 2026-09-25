Heusden presenteert begroting voor 2027

Heusden heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Het document biedt een overzicht van de plannen en ambities voor het komende jaar, waarbij aandacht is voor woningbouw, duurzaamheid en een sterke lokale economie. Op 6 november bespreekt de gemeenteraad de begroting.

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Met de begroting zet Heusden een nieuwe stap in de uitvoering van het coalitieprogramma ‘Heusden Vooruit!’. Dit is het eerste volledige begrotingsjaar van de huidige bestuursperiode. Het college benadrukt dat de keuzes in de begroting gericht zijn op zowel de korte als lange termijn, met oog voor financiële stabiliteit.

De gemeente staat voor uitdagingen zoals stijgende kosten, een groeiende vraag naar voorzieningen en onzekerheid over de bijdragen van het Rijk. Vanaf 2028 krijgt Heusden minder geld van het Rijk, vooral voor het sociaal domein. Daarom maakt het college realistische keuzes en houdt het de financiële gevolgen van besluiten goed in de gaten. Zo wil het zorgen dat toekomstige generaties ook kunnen profiteren van een sterke gemeente.

Woningbouw en voorzieningen

Een van de belangrijkste doelen is het bouwen van voldoende woningen. Heusden werkt aan grote projecten zoals De Grassen, Vlijmen-West en Steenenburg. Er is daarbij speciale aandacht voor betaalbare woningen, starters, senioren en een prettige leefomgeving met groen en ontmoetingsplekken. Verder investeert de gemeente in maatschappelijke voorzieningen zoals onderwijs, sport en cultuur.

Steun voor ondernemers

Heusden blijft inzetten op een sterk ondernemersklimaat. De gemeente wil bedrijventerreinen toekomstbestendig maken, winkelgebieden levendig houden en de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt versterken. Agrariërs krijgen ruimte voor verduurzaming en innovatie, en recreatie en toerisme worden verder ontwikkeld. Dit moet niet alleen de economie versterken, maar ook de vitaliteit van de dorpen en wijken.

Veiligheid en duurzaamheid

Ook investeert Heusden in een veilige en bereikbare gemeente. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderhoud van de openbare ruimte, verkeersmaatregelen en projecten zoals de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Klimaatadaptatie, verduurzaming en biodiversiteit blijven belangrijke thema’s om de gemeente weerbaar te maken voor de toekomst.

Op 6 november bespreekt de gemeenteraad de begroting. De vergadering is live te volgen via de website van de gemeente.