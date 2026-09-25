Festival Fuizenfest mag doorgaan in Riel

De gemeente Goirle heeft toestemming gegeven voor het Festival Fuizenfest in Riel. Het evenement mag plaatsvinden op Vijfhuizenbaan 30, na een besluit op 23 september.

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Het Festival Fuizenfest heeft een omgevingsvergunning gekregen om af te wijken van de regels in het omgevingsplan. De aanvraag voor het evenement werd op 4 juni ingediend en is deze week goedgekeurd. Het besluit werd dezelfde dag verzonden.

De vergunning geldt voor de locatie Vijfhuizenbaan 30, 5133 NH Riel. Het zaaknummer van de aanvraag is 1054577. Het festival kan nu volgens de aangepaste regels worden georganiseerd.