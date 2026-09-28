Pip (10) haalt ruim 1000 euro op met kinderpostzegels: 'Vrolijk overkomen'

Pip van Laere (10) uit Eindhoven nam het verkopen van kinderpostzegels dit jaar wel heel serieus. Ze haalde in haar eentje 1023,40 euro op, ruim een kwart van het bedrag van haar hele klas op basisschool de Boschakker in Tongelre. Volgens Kinderpostzegels hoort ze daarmee bij de best verkopende kinderen van het land. "Een leerling heeft het bijzonder goed gedaan en dat is Pip. Daar zijn we heel trots op", zegt meester Michiel Coppens.

In groep 7a maken de kinderen vrijdagmiddag de balans op van een week lang kinderpostzegels verkopen. Bruno haalde 266 euro op, Q'shawn 85 euro en Imran kwam tot 194,80 euro. Forse bedragen, maar de absolute topverkoper is Pip. Samen haalde de klas 3591,90 euro op voor goede doelen voor kinderen. Bij het bekendmaken van de resultaten volgt een luid applaus. Trots op Pip

Meester Coppens is trots op zijn leerlingen. "Sommige kinderen hebben een heel hoog bedrag opgehaald. Dat heeft anderen gemotiveerd en toen zijn ze heel hard gaan werken." Afgelopen week trokken zo'n 100.000 basisschoolleerlingen in Nederland langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen. Pip ging iedere dag een uurtje op pad. "Ik heb heel hard doorgewerkt, omdat ik het ook naar mijn zin had. Dan gaat het zo voorbij."