Pip (10) haalt ruim 1000 euro op met kinderpostzegels: 'Vrolijk overkomen'
Pip van Laere (10) uit Eindhoven nam het verkopen van kinderpostzegels dit jaar wel heel serieus. Ze haalde in haar eentje 1023,40 euro op, ruim een kwart van het bedrag van haar hele klas op basisschool de Boschakker in Tongelre. Volgens Kinderpostzegels hoort ze daarmee bij de best verkopende kinderen van het land. "Een leerling heeft het bijzonder goed gedaan en dat is Pip. Daar zijn we heel trots op", zegt meester Michiel Coppens.
In groep 7a maken de kinderen vrijdagmiddag de balans op van een week lang kinderpostzegels verkopen. Bruno haalde 266 euro op, Q'shawn 85 euro en Imran kwam tot 194,80 euro. Forse bedragen, maar de absolute topverkoper is Pip. Samen haalde de klas 3591,90 euro op voor goede doelen voor kinderen. Bij het bekendmaken van de resultaten volgt een luid applaus.
Trots op Pip
Meester Coppens is trots op zijn leerlingen. "Sommige kinderen hebben een heel hoog bedrag opgehaald. Dat heeft anderen gemotiveerd en toen zijn ze heel hard gaan werken."
Afgelopen week trokken zo'n 100.000 basisschoolleerlingen in Nederland langs de deuren om kinderpostzegels te verkopen. Pip ging iedere dag een uurtje op pad. "Ik heb heel hard doorgewerkt, omdat ik het ook naar mijn zin had. Dan gaat het zo voorbij."
Pips geheim
Haar geheim? "Mijn ouders zijn net als die van veel kinderen gescheiden." Het voordeel daarvan is dat haar verkoopgebied twee keer zo groot was. "In de buurt waar mama woont, deed de school niet mee aan de actie. Dus daar had ik de hele buurt voor mezelf."
Daarnaast heeft Pip een eigen aanpak. "Ik probeer gewoon vrolijk over te komen. En spontaan." Toch lukt het niet op elk adres om een setje postzegels te slijten. "Dan zeg ik alsnog wel dankjewel. Als ze niet zoveel geld hebben, is het niet fijn om aan te dringen."
Hoewel Pip een geboren verkoopster lijkt, is dat niet haar droombaan. "Ik wil bioloog worden en onderzoek doen met dieren en het klimaat."
Meer dan postzegels
Het thema is dit jaar veilig opgroeien. De opbrengst van de actie gaat naar projecten voor kinderen die in een onveilige situatie opgroeien. Je kunt niet alleen kinderpostzegels kopen, maar ook een pleisterblikje, feestdagenkaarten en een vogelvoederhuisje. "De kerstkaarten heb ik niet verkocht en het vogelhuisje maar één keer."
Mensen versturen steeds minder post, dus de goededoelenorganisatie moet ook op andere manieren aan geld komen. Ook daar weet Pip raad mee. "Als mensen zeggen dat ze geen postzegels nodig hebben, dan zeg ik dat ze ook een eenmalige donatie kunnen doen."
Topverkoper onbekend
Kinderpostzegels laat weten dat Pip een van de best verkopende kinderen van de actie is. "Er is een handjevol kinderen dat rond de 1000 euro heeft opgehaald." Het hoogste bedrag kwam uit op 2541 euro. "Dat is echt uitzonderlijk hoog."
Door privacyregels kan de organisatie niet zien op welke school een leerling dat bedrag heeft opgehaald.