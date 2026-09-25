Vuilfuik geplaatst bij overstort in Zeeland

Rijkswaterstaat, waterschap Aa en Maas en gemeente Maashorst werken samen aan een vuilfuik bij de overstort aan het Melkpad in Zeeland. Dit moet voorkomen dat afval uit het riool in het oppervlaktewater terechtkomt. Het project maakt deel uit van het landelijke programma Plasticvrije Rivieren. Het afgevangen vuil wordt onderzocht om vervuiling bij de bron aan te pakken.

Gevonden voor jou

Bij hevige regenval raakt het riool soms overbelast. Het overtollige water wordt dan via een overstort afgevoerd naar beken of sloten. Daarbij stroomt een mengsel van regenwater en huishoudelijk afvalwater naar buiten. Dit gebeurt gemiddeld een paar keer per jaar. Het afval dat hierbij vrijkomt, bestaat vaak uit plastic en andere materialen die niet afbreken, zoals vochtige doekjes.

Achter de overstort aan het Melkpad in Zeeland is een vuilfuik geplaatst. Deze vangt afval op voordat het in het oppervlaktewater terechtkomt. De gemeente Maashorst haalt het vuil regelmatig uit de vuilfuik. Stichting RIONED en de Unie van Waterschappen onderzoeken vervolgens de inhoud. Dit helpt bij het nemen van gerichte maatregelen tegen vervuiling.

Samenwerking voor schoner water

De vuilfuik is onderdeel van het programma Plasticvrije Rivieren. Rijkswaterstaat, waterschap Aa en Maas en gemeente Maashorst willen samen plasticvervuiling in Nederlandse wateren verminderen. Schoon water is belangrijk voor de biodiversiteit en het leefgebied van planten en dieren. Door afval op deze manier af te vangen, wordt de negatieve impact van overstorten beperkt.

Naast technische oplossingen benadrukken de betrokken partijen dat bewust gebruik van het riool essentieel blijft. Ze vragen inwoners om geen vochtige doekjes of ander afval door het toilet te spoelen. Dit afval kan gewoon bij het restafval worden weggegooid.