Geluidsmetingen op Springterrein Reek vanaf dinsdag

Vanaf dinsdag voert TNO in opdracht van Defensie geluidsmetingen uit op Springterrein Reek. Dit gebeurt van 29 september tot en met 1 oktober, dagelijks tussen acht uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds. Tijdens het onderzoek worden explosieve ladingen tot ontploffing gebracht. Hierdoor kun je meer geluid horen dan normaal.

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De metingen worden uitgevoerd op en rondom Springterrein Reek. Voor het onderzoek plaatst Defensie meetapparatuur op verschillende punten. Als het nodig is om apparatuur op particulier terrein te plaatsen, wordt eerst toestemming gevraagd aan de eigenaar.

Tijdens de metingen kunnen de geluiden harder zijn dan gebruikelijk en soms snel achter elkaar optreden. Dit wijkt af van de normale trainingsactiviteiten op het terrein. De metingen worden elke dag uitgevoerd tussen acht uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds.

Doel van het onderzoek

Defensie wil met deze metingen onderzoeken of de geluidsbelasting binnen de afgesproken normen blijft. Het springterrein wordt regelmatig gebruikt voor militaire trainingen, en omwonenden kunnen soms last hebben van het geluid. Door de resultaten te analyseren, kan Defensie bepalen of maatregelen nodig zijn om binnen de vergunde normen te blijven.

De geluidsmetingen worden uitgevoerd door TNO, het onderzoeksinstituut, in opdracht van de Koninklijke Landmacht. De resultaten helpen bij het waarborgen van de geluidsnormen op geluidgevoelige locaties rondom het terrein.