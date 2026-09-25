Marcel spotte meteen dit bijzondere Chinese theeservies in zijn kringloop

Een Chinees porseleinen theeservies met een draak en een rijstkorrelmotief is de nieuwste kringloopparel van de week. Het servies dook op bij kringloopwinkel Sanaga in Breda. "We krijgen vaker bijzondere spullen binnen, maar we herkennen het niet altijd meteen", zegt eigenaar Marcel Buijs. "Deze set viel me wel meteen op, omdat het bijna een miniatuurversie lijkt en je het precisiewerk van de porseleinschilderingen ziet."

Annelieke van den Oord Geschreven door

Volgens Marcel is de set waarschijnlijk rond 1970 gemaakt. "Er staat in het westerse alfabet 'Made in China' op. In de tijd van de keizerlijke dynastieën stonden er alleen Chinese tekens op, met een verwijzing naar de heersende keizer." Thee als statussymbool

Al ruim 2000 jaar speelt thee een belangrijke rol in de Chinese cultuur. Onder de keizerlijke Han-dynastie werd het een symbool van status en gastvrijheid. Er kwam steeds meer vraag naar theeceremonies, en Chinese ambachtslieden begonnen theeserviezen van porselein te maken. Porselein was daar ideaal voor: het kan goed tegen hitte, gaat lang mee en ziet er mooi uit. Dat paste bij de theeceremonie als statussymbool.

Een Chinese schotel (foto: Marcel Buijs/Sanaga).

Porselein werd een belangrijk exportproduct van China. De export bereikte een hoogtepunt tijdens de Ming-dynastie (1368-1644). Daardoor denken veel mensen bij Chinees porselein aan de bekende Ming-vazen. De keizers lieten hun porselein maken in de stad Jingdezhen. Eerst was het alleen bestemd voor het keizerlijk hof. Van de jaren vijftig tot in de jaren negentig exporteerden Chinese staatsfabrieken het massaal over de hele wereld.

Draak en rijstkorrels

Het servies is wit met blauwe beschilderingen. In het midden is een draak afgebeeld en de buitenrand heeft een rijstkorrelmotief. "De rijstkorrels lijken bijna echt uit het porselein naar voren te komen", zegt Marcel. De korrels staan symbool voor helderheid en vindingrijkheid. Samen met de blauwe draak op het bordje en aan de binnenkant van de kopjes zou het servies voorspoed en geluk moeten brengen.

Made in China (foto: Marcel Buijs/Sanaga).