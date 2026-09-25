Gemeente Steenbergen krijgt één telefoonnummer voor vragen

Vanaf 1 oktober kunnen inwoners van Steenbergen voor alle gemeentelijke vragen en hulp terecht via het telefoonnummer 14 0167.

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De gemeente Steenbergen heeft een nieuw telefoonnummer waar inwoners vanaf 1 oktober terecht kunnen. Het nummer 14 0167 vervangt het oude nummer van Vraagwijzer en kan gebruikt worden voor vragen over onder andere hulp en ondersteuning, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en jeugdhulp.

Met deze wijziging wil de gemeente het eenvoudiger maken om contact op te nemen. Bovendien zijn de openingstijden voor hulpvragen verruimd. Het nieuwe nummer is bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen half negen 's ochtends en vijf uur 's middags. Op vrijdag is het nummer bereikbaar van half negen tot twaalf uur 's middags.

Meer contactopties

Naast bellen kunnen inwoners hun vragen aan Vraagwijzer ook via WhatsApp of e-mail stellen. Voor WhatsApp is het nummer 06 12 69 23 99 beschikbaar. E-mails kunnen gestuurd worden naar [email protected].

De dienstverlening van Vraagwijzer blijft verder ongewijzigd. Het aparte telefoonnummer van Vraagwijzer is vanaf 1 oktober niet meer actief.