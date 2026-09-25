Begroting 2027 Oisterwijk: plannen voor woningbouw en veiligheid

De gemeente Oisterwijk heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Onder het motto 'Doen wat is afgesproken' werkt het college aan woningbouw, leefbaarheid en veiligheid in de verschillende kernen. Het budget laat een positief resultaat zien van 29.000 euro, met een klein tekort in 2028. De gemeenteraad neemt op 9 november een definitief besluit.

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De begroting 2027 geeft financiële zekerheid voor meerdere jaren, ondanks onzekerheden vanuit de landelijke overheid. Het college wil met deze meerjarenbegroting uitvoering geven aan de afspraken uit het coalitieakkoord en de plannen uit het akkoord Richting met Ruimte. De focus ligt onder meer op woningbouw, betere dienstverlening en grote projecten in Oisterwijk, Haaren, Moergestel en Heukelom.

Woningbouw is een belangrijke prioriteit. Diverse projecten zoals Beekdal Park, Pannenschuur VI en Haarendael zijn al gestart of staan gepland. Ook wordt gewerkt aan het oplossen van netcongestie, waardoor vertragingen bij bouwprojecten zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast investeert de gemeente in leefbaarheid, met aandacht voor sport, cultuur en jongerenwerk.

Veiligheid en kunstmatige intelligentie

De gemeente Oisterwijk richt zich op veiligheid en de aanpak van ondermijning. Inwoners worden gestimuleerd weerbaarder te worden en oog te hebben voor kwetsbare mensen in hun omgeving. Verder wil Oisterwijk kunstmatige intelligentie (AI) inzetten om dienstverlening en beleidsvorming te verbeteren, met behoud van de menselijke maat.

Naast woningbouw komen ook grote projecten in de kernen aan bod. Voor 2027 staan mijlpalen gepland zoals de bouw van huurappartementen in Beekdal Park en de start van het nieuwe gemeenschapshuis Den Domp in Haaren. Ook opent het nieuwe gemeentehuis in Oisterwijk officieel.

Begroting toegankelijk online

Nieuw is dat de begroting voortaan digitaal beschikbaar is via een speciale Begrotingsapp. Inwoners, ondernemers en andere belangstellenden kunnen hier eenvoudig de plannen, ambities en financiële informatie van de gemeente Oisterwijk bekijken. De app maakt de gemeentelijke financiën inzichtelijk en toegankelijk.