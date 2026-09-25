Hardleerse stalker gaat gewoon door in de cel na veroordeling voor stalken

“Schatje kom op de app, praat met me.” Met zulke appjes bestookte Sedat S. (44) uit Gilze zijn ex maandenlang. En het bleef niet bij appjes alleen. Tientallen telefoontjes per dag, mailtjes, huisbezoeken, S. deed er alles aan om met haar in contact te komen. En zij was niet de enige vrouw die werd lastiggevallen. Justitie is er dan ook klaar mee en eiste vrijdag in de rechtbank in Den Bosch vijftien maanden cel tegen S.

Hardleers is wel het woord dat blijft hangen na de zitting van deze vrijdag. Hardleers omdat Sedat niet een, maar twee vrouwen (uit Eindhoven en Tilburg) belaagde, tot zij in maart aangifte deden. S. belandde in de cel, maar ging ook daar door met het sturen van brieven en tientallen keren bellen. Tot een maand voor de zitting zocht hij nog contact.

En dat hij hardleers is, blijkt helemaal uit het feit dat hij al eerder is veroordeeld voor het stalken van beide vrouwen. Maar S. trok zich daar niks van aan en nam toch weer contact op. Een van de vrouwen dacht eind 2024 nog dat hij veranderd was in de gevangenis, maar daar bleek later niets van te kloppen.

Niet mee eens

Sedat S. was het totaal niet eens met alle beschuldigingen en dat liet hij duidelijk blijken ook in de rechtbank. Regelmatig werd hij boos en meer dan eens onderbrak hij een van de rechters of de officier van justitie omdat hij het er niet mee eens was.

Het lijkt moeilijk voor S. om naar zichzelf te kijken en deskundigen zien dat hij zo overtuigd is van zijn eigen goedheid en gaat voor een bepaald doel, zoals een relatie, dat hij nergens voor wijkt. En ook niet luistert.

Dwingende en controlerende karakter

En dat hebben de vrouwen gemerkt. S. dook overal op, gebruikte talloze simkaarten om berichten te sturen, mailde, liet cadeautjes achter. Uit de relaties die hij met de vrouwen had bleek dat er steeds wel een mooie periode was, maar dat die gezelligheid snel verdween door het dwingende en controlerende karakter van S.

Sedat zelf verklaarde dat hij wel hoorde dat de vrouwen niets meer van hem wilden, maar dat dat in het verleden ook zo ging. En toen kwam het ook altijd weer goed, zo redeneerde hij.