Stalker gaat na eerdere celstraf gewoon door, justitie eist nieuwe celstraf
“Schatje kom op de app, praat met me.” Met zulke appjes bestookte Sedat S. (44) uit Eindhoven zijn ex maandenlang. En het bleef niet bij appjes alleen. Tientallen telefoontjes per dag, mailtjes, huisbezoeken, S. deed er alles aan om met haar in contact te komen. En zij was niet de enige vrouw die werd lastiggevallen. Justitie is er dan ook klaar mee en eiste vrijdag in de rechtbank in Den Bosch vijftien maanden cel tegen S.
Hardleers is wel het woord dat blijft hangen na de zitting van deze vrijdag. Hardleers omdat Sedat niet een, maar twee vrouwen belaagde, tot zij in maart aangifte deden. S. belandde in de cel, maar ging ook daar door met het sturen van brieven en tientallen keren bellen. Tot een maand voor de zitting zocht hij nog contact.
En dat hij hardleers is, blijkt helemaal uit het feit dat hij al eerder is veroordeeld voor het stalken van beide vrouwen. Maar S. trok zich daar niks van aan en nam toch weer contact op. Een van de vrouwen dacht eind 2024 nog dat hij veranderd was in de gevangenis, maar daar bleek later niets van te kloppen.
Niet mee eens
Sedat S. was het totaal niet eens met alle beschuldigingen en dat liet hij duidelijk blijken ook in de rechtbank. Regelmatig werd hij boos en meer dan eens onderbrak hij een van de rechters of de officier van justitie omdat hij het er niet mee eens was.
Het lijkt moeilijk voor S. om naar zichzelf te kijken en deskundigen zien dat hij zo overtuigd is van zijn eigen goedheid en gaat voor een bepaald doel, zoals een relatie, dat hij nergens voor wijkt. En ook niet luistert.
Dwingende en controlerende karakter
En dat hebben de vrouwen gemerkt. S. dook overal op, gebruikte talloze simkaarten om berichten te sturen, mailde, liet cadeautjes achter. Uit de relaties die hij met de vrouwen had bleek dat er steeds wel een mooie periode was, maar dat die gezelligheid snel verdween door het dwingende en controlerende karakter van S.
Sedat zelf verklaarde dat hij wel hoorde dat de vrouwen niets meer van hem wilden, maar dat dat in het verleden ook zo ging. En toen kwam het ook altijd weer goed, zo redeneerde hij.
Trackers onder auto's
Behalve veel appjes, sms’jes, mailtjes en telefoontjes ging S. ook vaak langs. Dan klepperde hij met de brievenbus, keek door het raam of tekende een hart op straat. Ook liet hij de vrouwen vaak weten dat hij ze had gezien door te vertellen wat ze aan hadden of wat ze deden. Onder de auto van een van de vrouwen en die van haar dochter werden trackers gevonden, waarmee S. hun locatie kon volgen.
De vrouwen zijn bang voor hem en willen hem uit hun leven. Een eerder contact- en locatieverbod werkte totaal niet, zo bleek talloze verzoeken om hen met rust te laten werkten ook niet. De rechters hadden daar dan ook veel vragen over, want gaat S. zich nu wel een keer houden aan zo’n contactverbod.
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De officier van justitie had wel een oplossing. Voor elke keer dat S. het contactverbod overtreedt, krijgt hij extra celstraf. Voor de eerste overtreding een week, voor de tweede keer twee weken, enzovoort, zo luidde haar eis. Daarnaast eiste ze vijftien maanden cel en wil ze dat S. nog drie extra maanden uitzit die hij eerder voorwaardelijk opgelegd kreeg.
Uitgebreide behandeling
S. was boos en bleef boos. Het kostte hem vaak moeite om zich in te houden. Hij had het beste voor gehad met de vrouwen en deed alles voor ze. Na vele vragen wat hij anders zou doen, antwoordde hij na veel nadenken dat hij ‘meer nee moet zeggen’.
De officier van justitie had het liefst een uitgebreide behandeling geëist tegen S. maar kon dat niet omdat S. niet heeft meegewerkt aan een psychologisch rapport. Ze vindt dat S. eigenlijk niet zomaar zonder behandeling op straat mag belanden na zijn celstraf, maar zag geen andere mogelijkheid dan een ambulante behandeling.
S. bleef het er niet mee eens. De hele zitting was hij geïrriteerd en verongelijkt. Het enige moment dat hij brak was toen het ging over zijn toekomst. S. weet sinds een week dat hij een kwaadaardige tumor heeft. Maar is dat niet juist een reden om weer contact op te nemen met de vrouwen, vroeg de rechter. “Nee”, zei S. “Dat ga ik niet meer doen.”
De uitspraak in deze zaak is op 9 oktober.
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