Centrumplan Reusel geopend met boomplanting

Het centrumplan 'Nieuw Hart voor Reusel' is feestelijk geopend. Een Perzisch IJzerhout is geplant als symbool voor een duurzame toekomst. Burgemeester en wethouder benadrukken trots en dankbaarheid.

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Het vernieuwde centrum van Reusel is vanochtend officieel geopend. Onder muzikale begeleiding en met een grote opkomst is het project 'Nieuw Hart voor Reusel' afgerond. Het plein bij de Markt en het Kerkplein is volledig vernieuwd en klaar voor de toekomst.

Tijdens de opening sprak burgemeester Annemieke van de Ven haar waardering uit naar omwonenden en winkeliers voor hun geduld tijdens de werkzaamheden. Wethouder Mathijs Kuijken gaf aan trots te zijn op het resultaat: een groen en duurzaam centrum dat uitnodigt om te winkelen, elkaar te ontmoeten of een terrasje te pakken. Hij liet weten dat er nog extra stappen worden gezet om de verkeersveiligheid in het centrum verder te verbeteren.

Symbolische boomplanting

Een Perzisch IJzerhout is door wethouder Kuijken vanuit een kraan in de grond geplaatst. Dit gebeurde in samenwerking met Huijbregts Infra en markeert het begin van de verdere aanplant van groen rondom de Markt, die dit najaar en winter zal plaatsvinden. De boom staat symbool voor een duurzame toekomst.

Na de officiële ceremonie werd het feest afgesloten met koffie en gebak. Lokale ondernemers waren aanwezig met kraampjes en acties. In een tent op de Markt was een fotocollage te zien van de Heemkundegroep, die de historische ontwikkeling van het centrum mooi in beeld bracht.