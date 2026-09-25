Extra verkeersmaatregelen voor centrum Reusel

Het centrum van Reusel krijgt extra verkeersmaatregelen om de veiligheid en doorstroming te verbeteren. Op basis van ervaringen sinds de opening in juli voert de gemeente aanpassingen door op de Markt en Wilhelminalaan. Het gaat onder meer om een lagere maximumsnelheid en een overzichtelijkere fietsoversteek.

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Om de verkeersveiligheid in het vernieuwde centrum van Reusel te verbeteren, worden verschillende maatregelen genomen. De gemeente stelt onder andere een uitbreiding van de 30 kilometer per uur-zone in. Bij de tijdelijke haakse parkeerplaatsen achter het gemeentehuis aan de Wilhelminalaan wordt de maximumsnelheid verlaagd, zodat automobilisten meer reactietijd hebben.

Ook wordt de tijdelijke fietsoversteekplaats bij de kruising Wilhelminalaan – Korenbocht – Kerkplein verplaatst. Dit moet zorgen voor een overzichtelijkere situatie, waarbij de nieuwe oversteek dichter bij het busstation komt. Verder wordt op de twee parkeerterreinen aan de Markt éénrichtingsverkeer ingesteld, wat meer overzicht moet bieden bij het in- en uitrijden.

Kleine aanpassingen

Bovenop deze maatregelen voert de gemeente nog enkele kleinere aanpassingen door. Zo wordt een parkeervak verwijderd om het zicht op een zebrapad te verbeteren. Daarnaast komen er zestig extra fietsnietjes, onder andere bij de rotonde Schoolstraat en locaties rondom de Markt. Ook worden markeringen aangepast en onnodige verkeersborden weggehaald.

Planning en groen

De gemeente wil de maatregelen zo snel mogelijk uitvoeren. Daarnaast wordt er deze winter nieuw groen aangeplant in het centrum van Reusel. De officiële aftrap hiervoor vond plaats tijdens de opening van het vernieuwde centrumplan op vrijdag 25 september.