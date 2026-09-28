Sasha en Stefan scoren hit na hit: ‘Maar we kunnen gewoon nog over straat’

Vanuit een garage in Dongen schreven Sasha Rangas en Stefan van Leijsen al nummers voor Brabanders Flemming en Guus Meeuwis. Ook werkten ze aan albums van grote Belgische artiesten Metejoor en Pommelien Thijs. Inmiddels zitten ze in een gloednieuwe studio op een bedrijventerrein in Rijen, waar ze werken aan de grootste Nederlandstalige hits van het moment. Toch blijven ze zelf opvallend anoniem. "Wij kunnen eigenlijk nog heel normaal over straat", vertelt Stefan.

Geen dure sportauto's, maar gewoon twee simpele Toyota's voor de deur. Van de buitenkant zie je niet dat je met een van de mooiste studio's van Nederland te maken hebt. "Althans, zo noemden sommige artiesten het die hier voor het eerst kwamen", vertelt Stefan, de helft van het duo dat zich The Companions noemt. "Er was zelfs iemand die kippenvel kreeg op het moment dat hij de studio instapte." De twee producers komen uit Goirle en Dongen en kennen elkaar vanuit hun opleiding aan de Rockacademie in Tilburg. Dat ze ooit samen in zo'n grote, luxe studio zouden werken, hadden ze toen nog niet kunnen bedenken. “We hadden toen al een gezamenlijke passie: popmuziek maken. Dat hebben we toen een keer samen geprobeerd. Dat vonden we toen zo tof dat we daarmee doorgegaan zijn.”

“Alleen op Spotify hebben we al bijna twee miljard streams.”

De eerste jaren na hun opleiding bouwden ze in een garage in Dongen aan hun portfolio. Urenlang schrijven, produceren en experimenteren zonder te weten of het ooit iets op zou leveren. “Toen kwamen we wel op een punt waarop we de volgende stap in onze carrière moesten zetten”, blikt Stefan terug. De doorbraak kwam tijdens een schrijverskamp van zangeres Maan. Daar produceerden ze het nummer ‘Ze huilt maar ze lacht’. “We dachten eigenlijk dat het niet eens een single zou worden." Dat gebeurde wel. Inmiddels is het nummer bijna 50 miljoen keer gestreamd.

Sindsdien volgden de hits elkaar in rap tempo op. Samen zijn de nummers waar The Companions aan meewerkte inmiddels goed voor bijna 2 miljard streams op Spotify. En dat levert hen een prima boterham op. “We kunnen niet iedere dag in een andere Rolls Royce naar de studio komen, maar we kunnen er wel goed van leven.”

Grootste hits van The Companions Wat wil je van mij van Metejoor en Hannah Mae – 65,4 miljoen streams Waterdicht van Hannah Mae – 54,2 miljoen streams Ze huilt maar ze lacht van Maan – 44,5 miljoen streams Zij wil mij van Flemming – 44,5 miljoen streams Hartslag van de Stad van Tino Martin en Mart Hoogkamer – 44,2 miljoen streams Het midden van Pommelien Thijs - 29 miljoen streams

De Brabanders werkten al samen met allerlei A-artiesten in Nederland en België. Toch blijft het lastig om een hit al in de studio te herkennen. "Je hart moet er sneller van gaan kloppen", vindt Stefan. "Maar de artiest moet het ook goed brengen en ook marketing speelt een rol. Er moeten veel puzzelstukjes op de juiste plek vallen." Ondertussen pakt Sasha er een vroege versie van Wat wil je van mij erbij. "Ik had zelf helemaal niet door dat dit zo groot zou worden. Gelukkig pikte Stefan het refrein eruit. En de rest is geschiedenis."

Stefan en Sasha zitten dagelijks samen achter de knoppen (foto: Pieter Soethout)

“Wij kunnen eigenlijk heel makkelijk over straat.”