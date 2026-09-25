Controle bij autobedrijven in Bernheze

In Bernheze zijn autobedrijven gecontroleerd op wetgeving en veiligheid. Dit gebeurde in samenwerking met het Maasland Interventieteam. Er werden geen overtredingen vastgesteld, maar één locatie wordt opnieuw bezocht.

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Gemeente Bernheze heeft samen met het Maasland Interventieteam (MIT) een controle uitgevoerd bij bedrijven in de automotivebranche. Hierbij werd gekeken naar naleving van milieuwetgeving, het omgevingsplan en brandveiligheid. De controle heeft geen overtredingen aan het licht gebracht.

De samenwerking tussen de gemeente en het MIT richt zich op het tegengaan van ondermijning, waarbij bedrijven in de autobranche soms een risico vormen. Naast het voorkomen van problemen door preventieve acties, worden locaties ook gecontroleerd als daar aanleiding toe is. Tijdens deze controle bleek één locatie gesloten. Deze wordt binnenkort opnieuw bezocht.

Politie ondersteunt actie

Tegelijkertijd heeft de politie een integrale verkeers- en ondermijningsactie uitgevoerd in de regio Maas en Leijgraaf / Maasland. De samenwerking tussen gemeente, politie en andere partners is bedoeld om de veiligheid en leefbaarheid in Bernheze en omgeving te waarborgen.

Het belang van controles zoals deze wordt benadrukt door de gezamenlijke aanpak van verschillende instanties. Door regelmatig toezicht te houden, proberen zij overtredingen en criminele activiteiten in de regio te voorkomen.