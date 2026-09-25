Acht Academy-spelers naar FC Eindhoven hoofdmacht

FC Eindhoven heeft acht spelers uit de eigen Academy definitief toegevoegd aan het eerste elftal. Het achttal begon het seizoen bij de hoofdmacht en wist zich met hun prestaties te bewijzen.

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De spelers die de overstap maken zijn Niek Janssen, Jens Elbers, Hyman Ali, Ryan Meijer, Akin Ozcan, Lennon Smulders, Emre Eksi en Milan Hoek. Ze vullen verschillende posities in, van doelman en verdedigers tot middenvelders en aanvallers.

Vanaf de eerste training van het seizoen stonden de acht talenten op het veld bij het eerste elftal. Tijdens de voorbereiding kregen zij de kans om hun kwaliteiten te tonen. Hun ontwikkeling en prestaties hebben geleid tot een vaste plek bij de hoofdmacht van de blauwwitten.

Jeugd krijgt kansen

Naast deze acht spelers trainen ook Kaan Akar en Sem ter Veer regelmatig mee met het eerste elftal. FC Eindhoven zet hiermee een duidelijke stap in het benutten van talent uit de eigen jeugdopleiding, waarbij veel spelers afkomstig zijn uit de regio.

Technisch manager Marc Scheepers benadrukt dat de doorstroom vanuit de Academy een belangrijke rol speelt bij de club. Volgens hem is het een kracht van FC Eindhoven dat jonge spelers de kans krijgen om zich te ontwikkelen en door te breken in het eerste team.

De club hoopt dat deze aanpak niet alleen bijdraagt aan sportief succes, maar ook aan de binding met de regio en de verdere ontwikkeling van lokaal talent.