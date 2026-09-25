Nieuwe woonzorginitiatieven in Helmond alleen met vergunning

Woonzorginitiatieven in Helmond hebben voortaan een omgevingsvergunning nodig. Dit geldt ook voor locaties met een maatschappelijke bestemming. De gemeente wil zo een betere balans in buurten creëren.

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De gemeente Helmond heeft het Omgevingsplan voor woonzorgvoorzieningen aangepast. Vanaf nu is voor alle nieuwe woonzorginitiatieven een omgevingsvergunning verplicht. Deze regel geldt ook voor panden die al een maatschappelijke bestemming hebben, zoals zorginstellingen of opvangcentra.

Helmond wil een stad zijn waar iedereen kan wonen, ook mensen die hulp nodig hebben. Denk aan mensen met een verstandelijke beperking, ouderen met dementie, daklozen of mensen uit een onveilige thuissituatie. De nieuwe regel moet ervoor zorgen dat woonzorgvoorzieningen op een passende locatie in de stad komen.

Balans in de buurt

Volgens de gemeente is een goede balans tussen bewoners belangrijk. In Helmond staan veel panden met een maatschappelijke bestemming dicht bij elkaar. Dit kan zorgen voor een disbalans in sommige buurten, waardoor het samenleven lastiger wordt. Met de verplichte omgevingsvergunning kan beter worden gekeken naar wat past bij een buurt.

De vergunning kan worden aangevraagd via een BOPA-procedure (buitenplanse omgevingsplanactiviteit) of een Wopla-procedure (wijziging van het Omgevingsplan). Hiermee wil de gemeente zorgvuldig afwegen welke initiatieven op welke plek geschikt zijn.

Meer informatie over de aanvraagprocedures is te vinden op de website van de gemeente Helmond.