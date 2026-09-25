Automobilist rijdt met hoge snelheid tegen stilstaande auto in Oss

Een auto is vrijdagmiddag op de Braakstraat in Oss met hoge snelheid tegen de achterkant van een stilstaande auto aangereden. Op de weg waren twee auto's aan het wachten tot de voorste kon afslaan.

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De auto die aan kwam rijden merkte te laat op dat de auto's stilstonden en botste hard op de achterste auto. Die auto schoof vervolgens door tegen de voorste auto, die wilde afslaan naar de Amsteleindstraat.

Een ambulance, de politie en brandweer werden opgeroepen. Eén inzittende is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Flinke schade

De schade aan de auto's is groot. Twee van de drie auto's moesten worden weggesleept door een berger. Daarnaast liep een pick-up truck krasschade op over de hele lengte van het voertuig. Die reed aan de andere kant van de weg toen het ongeluk gebeurde. De weg was even afgesloten.