Vrachtwagen rijdt overstekende fietser aan, traumaheli naar Schijndel

Een fietser is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een vrachtwagen op de Eerdsebaan in Schijndel. De vrachtwagen raakte de fietser toen die de weg overstak.

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De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk om te helpen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor letsel de fietser precies heeft, is nog niet bekend. Chauffeur ongedeerd

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar schrok erg. De Eerdsebaan ging na het ongeluk dicht. De politie doet onderzoek.