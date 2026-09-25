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Vrachtwagen rijdt overstekende fietser aan, traumaheli naar Schijndel

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Een fietser is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeluk met een vrachtwagen op de Eerdsebaan in Schijndel. De vrachtwagen raakte de fietser toen die de weg overstak.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter kwam naar de plek van het ongeluk om te helpen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Wat voor letsel de fietser precies heeft, is nog niet bekend.

Chauffeur ongedeerd
De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar schrok erg. De Eerdsebaan ging na het ongeluk dicht. De politie doet onderzoek.

  • De politie doet onderzoek op de plaats van het ongeluk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
    De politie doet onderzoek op de plaats van het ongeluk (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • De weg is afgesloten voor onderzoek (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • De fietser is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
  • Foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink.

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