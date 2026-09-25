Nieuwe woonzorglocatie gepland in Heeze

De Bulders Woningbouw en Kempenhaeghe hebben afspraken vastgelegd voor de bouw van een nieuwe woonzorgvoorziening in woonwijk De Bulders in Heeze. Het gebouw moet plaats bieden aan 47 cliënten van het Centrum voor Epilepsiewoonzorg en vervangt bestaande locaties in de gemeente Heeze-Leende.

Gevonden voor jou

Het nieuwe woonzorgcomplex wordt gebouwd in deelgebied 4 van de nieuwbouwwijk De Bulders. Het vervangt een aantal verouderde woonlocaties van Kempenhaeghe in de gemeente Heeze-Leende die niet meer voldoen aan de moderne eisen van cliënten. Het gebouw biedt een duurzame en toekomstbestendige woon- en zorgomgeving.

Duurzaam en passend

De gemeente heeft in het omgevingsplan ruimte vrijgemaakt voor deze woonzorglocatie. Dit biedt Kempenhaeghe de mogelijkheid om huisvesting te creëren die beter aansluit bij de zorgbehoeften van de cliënten. De nieuwe locatie wordt ontworpen met oog voor duurzaamheid en integratie in de groene omgeving van De Bulders.

Onderzoek naar haalbaarheid

De komende periode werkt Kempenhaeghe samen met De Bulders Woningbouw aan de verdere uitwerking van de plannen. Het doel is om een haalbaar plan te ontwikkelen, waarna een koopovereenkomst voor de bouwkavel kan worden afgesloten. De Bulders Woningbouw ondersteunt hierbij als facilitator.

De Bulders in ontwikkeling

Woonwijk De Bulders bestaat uit in totaal 472 woningen. Deelgebied 4, waar het woonzorggebouw moet komen, omvat 122 woningen. De bouw van 33 huurwoningen is al gestart en later dit jaar begint CPO Heeze met de bouw van 42 woningen. De woonzorgvoorziening van Kempenhaeghe vormt het laatste onderdeel van deze ontwikkeling.