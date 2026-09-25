Jonge automobilist zwaargewond na botsing tegen boom in Hooge Mierde

Een jonge automobilist is zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Hooge Mierde. Hij botste vrijdagmiddag op De Luther met zijn auto tegen een boom. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek, ook een traumahelikopter.

De man raakte rond het middaguur om een nog onbekende reden in de berm en botste daarna tegen de boom. De brandweer haalde hem uit zijn auto. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Weg een tijd dicht

Een berger nam de flink beschadigde auto mee. De Luther was een tijd dicht.