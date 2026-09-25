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Jonge automobilist zwaargewond na botsing tegen boom in Lage Mierde

Aangepast

Een jonge automobilist is zwaargewond geraakt bij een ongeluk in Lage Mierde. Hij botste vrijdagmiddag op De Luther met zijn auto tegen een boom. Meerdere hulpdiensten kwamen naar de plek, ook een traumahelikopter.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man raakte rond het middaguur om een nog onbekende reden in de berm en botste daarna tegen de boom. De brandweer haalde hem uit zijn auto. Hij is naar het ziekenhuis gebracht.

Weg een tijd dicht
Een berger nam de flink beschadigde auto mee. De Luther was een tijd dicht.

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

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