Beschoten om haar pridevlag, nu wil Laura heel Breda ermee volhangen

De angst is nog altijd niet weg bij Laura. Ze werd half augustus met vuurwerk beschoten, omdat er een regenboogvlag aan haar balkon hing. Zelfs in haar eigen huis voelt ze zich niet veilig. Toch staat ze vrijdagmiddag in de bibliotheek in Breda opnieuw met zo'n vlag in haar handen. Niet om hem weg te stoppen, maar om ervoor te zorgen dat er juist veel meer in de stad komen te hangen. "De angst en de haat gaan niet overwinnen."

De Bredase Dolle Mina's delen vrijdag- en zaterdagmiddag bij bibliotheek De Nieuwe Veste ruim 200 gratis pridevlaggen uit, het symbool van de lhbtiq+-gemeenschap. De actie ontstond na de aanval op Laura. Het antwoord op het geweld tegen één vlag: juist méér vlaggen in Breda. Het motto: "Meer pride, minder haat". Laura trapte de actie vrijdagmiddag af door een vlag te overhandigen aan burgemeester Paul Depla. Voor Laura, die zelf queer is, staat die vlag voor "inclusie, acceptatie, liefde, harmonie en saamhorigheid". Maar achter haar strijdbaarheid zit nog altijd veel angst.

"In het donker wil ik liever niet naar buiten en ik heb paniekaanvallen, hyperventilatie en hartkloppingen."

Laura zat die avond rond kwart voor twaalf thuis op de bank, toen vuurwerk door haar open balkondeur naar binnen vloog. Ze moest een brandje blussen en haar pridevlag raakte beschadigd. Daarna werd Laura zelf met vuurwerk geraakt en uitgescholden voor "vuile kankerpot". Ook werd ze bedreigd.

De beschadigde vlag heeft ze nog altijd. "Ik heb hem nog niet weg kunnen gooien." Een nieuwe hing ze vrijwel meteen weer op. Maar dat betekent niet dat ze nergens bang voor is. Integendeel. "In het donker wil ik liever niet naar buiten en ik heb paniekaanvallen, hyperventilatie en hartkloppingen." Haar ouders namen haar drie weken mee naar het buitenland, in de hoop dat ze daar wat rust zou vinden. Donderdag kwam ze thuis. "Maar gelijk kwamen de paniek en de angst weer als een vloedgolf over me heen", zegt ze. Laura wil nu Slachtofferhulp en haar huisarts inschakelen.

"Ik ga me er niet voor verstoppen."

Een dag later staat ze toch met zo'n vlag in de bibliotheek. "Ik ben wel bang, maar ik laat me er niet door wegcijferen. Ik ga me er niet voor verstoppen." Ze hoopt dat Bredanaars hetzelfde doen en de gratis vlag dit weekend thuis ophangen, maar zeker ook in aanloop naar Breda Pride op 10 oktober. Dat al die vlaggen opnieuw agressie oproepen, sluit Laura niet uit. Maar na de aanval merkte ze ook hoeveel steun er uit de gemeenschap kwam. "We will stick together."

Laura overhandigt de pridevlag aan burgemeester Paul Depla (foto: Omroep Brabant).

Burgemeester Depla wil de vlag die hij kreeg een plek geven in het stadhuis. Wat Laura overkwam, grijpt hem aan. Volgens hem kreeg ze alleen met geweld en intimidatie te maken omdat ze een vlag ophing. "Wat haar is overkomen is vreselijk. In je eigen huis moet je je veilig kunnen voelen."

"Mijn hoop is meer liefde te zien, ook op straat."

Volgens Depla laat de aanval zien dat acceptatie niet vanzelfsprekend is. "Er is werk aan de winkel. We moeten laten zien dat onze doelstelling is dat iedereen zich hier thuis en veilig kan voelen." De gemeente wil daarom onder meer kijken naar veiligheid, voorlichting op scholen en manieren om intimidatie makkelijker te melden.

Laura hoopt vooral dat de vlaggen die dit weekend Breda in gaan iets anders oproepen dan de vlag aan haar balkon. "Mijn hoop is meer liefde te zien, ook op straat."