Kruising Bosscheweg in Aarle-Rixtel tijdelijk afgesloten

De kruising van de Bosscheweg en Trompetter in Aarle-Rixtel wordt op donderdag 1 oktober tijdelijk afgesloten. Dit gebeurt vanwege voorbereidende werkzaamheden voor een rioolvervanging die in 2027 gepland staat.

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Op donderdag 1 oktober wordt de kruising van de Bosscheweg en Trompetter in Aarle-Rixtel tijdelijk gesloten. Tijdens deze afsluiting worden proefsleuven gegraven. Dit zijn smalle sleuven in de grond waarmee de ligging van kabels en leidingen wordt gecontroleerd.

De werkzaamheden zijn een voorbereiding op een grotere rioolvervanging. Die staat gepland voor medio 2027 en zal plaatsvinden aan de Trompetter en Broekelingestraat. Het graven van de proefsleuven is nodig om de uitvoering van dat project goed voor te bereiden.

Het is nog niet bekend hoe lang de kruising precies afgesloten zal zijn. Weggebruikers in Aarle-Rixtel wordt aangeraden rekening te houden met hinder en omleidingen. Dit kan mogelijk tot vertragingen leiden in de omgeving.