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Aanhouding bij controle in Moerdijk, ook boetes uitgedeeld

Aangepast
Tientallen bestuurders werden gecontroleerd (foto: politie).
Tientallen bestuurders werden gecontroleerd (foto: politie).

De politie heeft iemand opgepakt die nog een gevangenisstraf van twintig dagen moest uitzitten. Dat gebeurde donderdag bij een transportcontrole in Moerdijk. Ook bleek een bestuurder zonder rijbewijs rond te rijden.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

lle bestuurders moesten een alcohol- en drugstest doen. Eén bestuurder testte positief op drugs. Bij deze bestuurder is bloed afgenomen voor verder onderzoek. Tijdens de controle bleek ook dat deze bestuurder helemaal geen rijbewijs heeft. Daarvoor kreeg de bestuurder een proces-verbaal.

Dertig boetes
In totaal controleerde de politie 52 voertuigen en deelde ze dertig boetes uit. Bestuurders kregen een bon voor verschillende verkeersovertredingen, zoals overbelading, lading die niet goed vastzat, scherp uitstekende delen en rijden met de telefoon in de hand.

Ook hielden twee bestuurders zich niet aan de rij- en rusttijden.

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