Grens Land Klassieker zondag in Someren-Eind

Someren-Eind is zondag het decor van de zevende Grens Land Klassieker. De wielerwedstrijd start om twaalf uur en voert renners door Brabant en Limburg over een parcours van 98 kilometer.

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De Grens Land Klassieker wordt georganiseerd door TWC De Zwaluw en start bij café/zaal Heijligers aan de Nieuwendijk in Someren-Eind. Het parcours is 16,3 kilometer lang en wordt zes keer afgelegd.

De route loopt door de gemeenten Someren en Nederweert en bestaat vooral uit lange rechte stukken met weinig bochten. De finish is ook aan de Nieuwendijk en wordt rond twintig over twee 's middags verwacht.

Verschillende categorieën

Amateurs, Masters en Junioren doen mee aan de wedstrijd. Daarnaast is er ruimte voor renners zonder licentie, zij kunnen starten met een daglicentie.

Tijdens de Grens Land Klassieker zorgen verkeersregelaars en motoren voor de begeleiding van het parcours. Verkeer blijft mogelijk, ondanks de wielerkaravaan.