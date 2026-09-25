Theodorushaven Bergen op Zoom wint landelijke prijs

De Theodorushaven in Bergen op Zoom heeft de landelijke Binnenhaven Award gewonnen. De prijs is toegekend vanwege de sterke ontwikkeling van het gebied als duurzaam logistiek knooppunt tussen Rotterdam en Antwerpen. Het havengebied biedt werk aan duizenden mensen en richt zich op meer goederenvervoer over water. De bekendmaking vond plaats tijdens een congres in Hengelo.

Gevonden voor jou

De Theodorushaven in Bergen op Zoom is door een onafhankelijke jury uitgeroepen tot winnaar van de Binnenhaven Award. Volgens de jury heeft het gebied zich sterk ontwikkeld als logistiek knooppunt tussen Rotterdam en Antwerpen. Dat is te danken aan de samenwerking tussen bedrijven en overheden, waardoor flink is geïnvesteerd in terminals en voorzieningen.

Een belangrijk deel van die ontwikkeling ligt bij het goederenvervoer over water. Dit helpt om minder vrachtwagens op de weg te krijgen, wat bijdraagt aan een duurzamere logistiek en een betere leefomgeving. Het havengebied is daarmee niet alleen economisch van belang, maar ook maatschappelijk.

Werkgelegenheid en bedrijvigheid

De Theodorushaven maakt deel uit van bedrijventerrein Noordland/Theodorushaven, waar ongeveer 120 bedrijven gevestigd zijn. Zo'n 40 van deze bedrijven zijn direct of indirect afhankelijk van de haven. Samen zorgen zij voor werkgelegenheid voor ongeveer 6.000 mensen. Jaarlijks doen zo'n 2.100 vrachtschepen de haven aan.

De afgelopen jaren hebben de gemeente, bedrijven en andere partners gewerkt aan het versterken van de logistieke functie van de haven. Hierbij is vooral gekeken naar het behoud en de optimale benutting van de watergebonden ruimte.

Landelijke waardering

Naast Bergen op Zoom waren ook Chemelot in Limburg en Port of Zwolle genomineerd voor de prijs. De winnaar werd vandaag bekendgemaakt op het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, dat plaatsvond in Hengelo. Wethouder Rob van den Aarsen ontving de award namens Bergen op Zoom.