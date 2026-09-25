Gemeente Bladel plaatst bladbakken voor herfstbladeren

Vanaf de eerste week van oktober plaatst de gemeente Bladel bladbakken op diverse plekken binnen de bebouwde kom. Inwoners kunnen hier gevallen bladeren van gemeentelijke bomen kwijt. De bakken worden één of twee keer per week geleegd en verdwijnen weer in de week voor Kerst. Het doel is om het opruimen van herfstbladeren makkelijker te maken.

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De bladbakken zijn bedoeld voor bladeren afkomstig van gemeentelijke bomen. Hoewel het lastig te voorkomen is dat er ook blad van particuliere bomen in terechtkomt, is het niet toegestaan om ander tuinafval, zoals snoeiafval, in de bakken te deponeren. Bij overtreding kan de gemeente proces-verbaal opmaken.

Volgens de gemeente kunnen inwoners herfstbladeren ook gebruiken als voeding en bescherming voor hun tuin. Bladeren helpen planten de winter door en verbeteren de bodem. Daarnaast bieden ze voedsel en onderdak aan vogels, insecten en egels, wat goed is voor de natuur.

Locaties van de bladbakken

De bladbakken staan dit jaar op vrijwel dezelfde locaties als in 2025. In Bladel zijn dat onder meer plekken zoals Leemskuilen, het Julianaplein en de hoek Stijn Streuvelslaan / Hendrik Consciencelaan. Ook in andere kernen, zoals Hapert, Hoogeloon, Netersel en Casteren, worden ze geplaatst.

De gemeente haalt de bladbakken weer weg in de week voor Kerst. Tot die tijd worden ze afhankelijk van de hoeveelheid ingezameld bladafval één of twee keer per week geleegd.