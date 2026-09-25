Bladel stemt in met woningbouw aan de Leemskuilen

De gemeenteraad van Bladel heeft unaniem ingestemd met plannen voor woningbouw aan de Leemskuilen. Het project omvat de sloop van oude panden en de bouw van 25 appartementen. Ondernemers in het gebied vrezen echter beperkingen door milieunormen en overlastklachten.

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De leegstaande gebouwen van KempenCuisine aan de Leemskuilen 4a in Bladel maken mogelijk plaats voor 25 nieuwe appartementen. Het gebied heeft een gemengde functie, waar wonen en werken samenkomen. Lokale ondernemers zijn bezorgd dat de komst van woningen hun bedrijfsactiviteiten belemmert, bijvoorbeeld door strengere milieueisen of klachten over geluidsoverlast. Daarnaast vrezen zij dat uitbreidingsmogelijkheden voor hun bedrijven verdwijnen.

Een ander discussiepunt is het type woningen in het plan. Er zijn alleen duurdere koopappartementen voorzien, zonder sociale huurwoningen. De gemeente heeft nog geen vereveningsfonds, een pot met geld waarmee sociale woningbouw elders kan worden gestimuleerd. Dit fonds moet volgens wethouder Van Brakel in het eerste kwartaal van 2027 klaar zijn.

Meer woningen bij Egyptische Poort

Naast de Leemskuilen is ook woningbouw bij de Egyptische Poort in Bladel een onderwerp van gesprek. Het college onderzoekt een scenario waarin meer dan vijftig woningen worden gebouwd, ondanks een eerder besluit om dat aantal niet te overschrijden. Volgens wethouder Van Brakel kan meer woningbouw daar zonder nadelige gevolgen voor het leefklimaat.

De woningnood in Bladel is hoog. Jongeren, senioren en statushouders hebben moeite om een betaalbare woning te vinden. De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt op tot twaalf jaar, terwijl veel jongeren noodgedwongen thuis blijven wonen. Woning Stichting de Zaligheden is de enige actieve corporatie in de gemeente, wat volgens wethouder Van Brakel de situatie bemoeilijkt.

Problemen met stroomnet

Ook de aansluiting van nieuwe woningen op het stroomnet vormt een uitdaging. Van de 1.800 aangemelde woningen kunnen er voorlopig slechts 928 worden aangesloten, de rest komt op een wachtlijst. Elders in de regio is de situatie nog nijpender. Een pilot in Hapert-West, onderdeel van de crisisaanpak netcongestie binnen Brainport, moet oplossingen bieden voor het overvolle stroomnet.

Ondanks deze uitdagingen heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met alle voorliggende raadsvoorstellen, waaronder het woningbouwinitiatief aan de Leemskuilen. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de aanpak van de woningnood in Bladel.