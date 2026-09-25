FC Eindhoven reist met vertrouwen naar NAC Breda

FC Eindhoven speelt zaterdagavond tegen NAC Breda in het Rat Verlegh Stadion. De ploeg uit Eindhoven is drie competitiewedstrijden op rij ongeslagen en hoopt deze goede reeks voort te zetten. Beide teams staan na zeven wedstrijden gelijk in punten, wat belooft voor een spannende Brabantse derby.

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Om acht uur ’s avonds wordt er afgetrapt in het Rat Verlegh Stadion in Breda. FC Eindhoven heeft vertrouwen geput uit de laatste drie wedstrijden, waarin niet werd verloren. Na een doelpuntloos gelijkspel tegen Jong FC Utrecht volgden overwinningen op FC Dordrecht en FC Emmen. Vooral de 3-1 winst op Emmen vorige week geeft de ploeg een boost.

De stand in de competitie laat zien hoe dicht beide ploegen bij elkaar staan. Zowel NAC Breda als FC Eindhoven heeft tien punten verzameld na zeven wedstrijden. NAC staat elfde door een beter doelsaldo, terwijl Eindhoven de twaalfde plek bezet. De vorige ontmoeting in Breda eindigde in een 2-2 gelijkspel, een duel waarin August Priske tweemaal scoorde.

Spelers en vorm

Bij NAC Breda is Paul Gladon de man om in de gaten te houden. Hij scoorde dit seizoen al vier keer en is de huidige topscorer van de club. Ook voormalig FC Eindhoven-speler Charles-Andreas Brym maakt deel uit van de selectie van NAC. De Bredase ploeg won afgelopen weekend nog met 1-2 van De Graafschap, maar kende wisselende resultaten in de laatste vijf wedstrijden.

FC Eindhoven lijkt de betere vorm te hebben met twee overwinningen op rij. De ploeg heeft elf doelpunten gemaakt in zeven duels, terwijl NAC er dertien wist te produceren. Beide teams hebben dus genoeg aanvallende kracht, wat de wedstrijd extra interessant maakt.

De Brabantse derby belooft een spannend duel te worden. Het eerste fluitsignaal klinkt zaterdagavond om acht uur in Breda.