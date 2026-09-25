Be Proud Weekend viert diversiteit in Breda

Van 9 tot en met 11 oktober staat het Chassé Theater in Breda in het teken van Be Proud Weekend. Het festival brengt theater, muziek, drag, film en ontmoetingen samen. Lokale makers Marleen Hendrickx en Luuk van de Ven dragen bij aan het programma, dat diversiteit en inclusiviteit viert.

Gevonden voor jou

Het Be Proud Weekend wordt feestelijk geopend op vrijdag 9 oktober met Holobiont, een interactieve dansvloer gericht op verbinding en beweging. Diezelfde avond speelt de Bredase Marleen Hendrickx haar voorstelling Enfin, Barin, waarin persoonlijke thema’s centraal staan.

Zaterdag 10 oktober begint met de Pride Walk die vanaf het voorplein van het theater vertrekt en daar ook eindigt. Na de wandeling zijn er inspirerende sprekers, performances en een optreden van Elmer. Later op de avond brengt The Dutch Drag Dynasty een spectaculaire dragshow met artiesten als ChelseaBoy en The Countess.

Breed programma

Het festival biedt een afwisselend programma met theater, film en muziek. Zo wordt de documentaire Paris is Burning vertoond, een invloedrijk werk over ballroom- en queercultuur. In de voorstelling Wachten op Marsha staat het nalatenschap van Marsha P. Johnson centraal, terwijl Sven Ratzke in KOPFKINO bekende filmsongs en personages tot leven brengt.

Een bijzonder onderdeel van het weekend is de House of Salvia Dinnershow, een combinatie van dineren, ontmoeten en drag performances. Deze show is een creatie van Luuk van de Ven en vormt een centraal moment voor verbinding.

Samenwerking

Be Proud Weekend is een initiatief van het Chassé Theater en wordt georganiseerd in samenwerking met onder andere COC Tilburg Breda en MEZZ. Het festival viert diversiteit en biedt ruimte voor open gesprekken en nieuwe ontmoetingen.